O argentino Gustavo Alfaro deixou o comando da seleção do Equador, depois de não ter chegado a acordo com a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) para prosseguir no cargo.

«Após alguns meses de conversações entre a Federação e o Professor Gustavo Alfaro, as partes decidiram ficar livres para avaliar novas opções em benefício e desenvolvimento dos seus interesses», informou a FEF em comunicado.

Recorde-se que, com Alfaro, o Equador qualificou-se para um Mundial pela quarta vez na história, embora no Qatar não tenha ido além da fase de grupos.

Alfaro, de 60 anos, estava desde 2020 na seleção equatoriana, depois de passagens por Boca Juniors, Huracán, Gimnasia, Tigre, Arsenal de Sarandí, Al-Ahli Jeddah, Rosario Central, San Lorenzo, Quilmes, Olimpo, Belgrano e Atlético Rafaela.