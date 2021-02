O futebolista do Tottenham, Eric Dier, defendeu não estar a atravessar um período de falta de confiança, algo que o treinador, José Mourinho, deixou visível há duas semanas.

«Em termos de confiança, não sinto ter estado num lugar mau em toda a época. Já tive períodos de baixa confiança no passado, então eu sei o que é isso e não o senti esta época. Vivemos alguns momentos difíceis, mas é importante manter as coisas no contexto. Sinto que estive satisfeito com o meu nível na maioria da época. Houve uma quebra, mas relacionada com a quebra da equipa no geral e com as exibições no geral. Não sinto que a minha confiança tenha estado num lugar negativo, como esteve no passado», afirmou Dier, na quinta-feira, citado pelo The Guardian.

Há duas semanas, Mourinho entendeu que Eric Dier estava a ser afetado a nível da confiança, mas deixou claro que apoia o ex-Sporting, considerando que o defesa é um dos pilares do plantel.

«Os jogadores têm momentos. Eles podem ser muito bons, ter personalidades fortes, podem ser experientes, podem lidar com um erro, mas são homens. E eles sentem, mais do que ninguém, esses pequenos momentos. Tenho que admitir que recentemente a equipa comete pequenos erros importantes, punidos nos resultados. E o Eric estava lá, era um deles. Eles sentem isso e acredito que a confiança cai um pouco», referira Mourinho, após a vitória por 2-0 ante o WBA.

«Sou um rapaz crescido, esta profissão é dura e eu foco-me em fazer tudo o que consigo, sempre que tenho uma oportunidade», referiu Dier, que após um erro no primeiro golo que ditou a derrota com o Liverpool, a 28 de janeiro, não esteve nas opções para o jogo seguinte, com o Brighton. Depois do Brighton, fez o penálti que ditou a derrota com o Chelsea, tendo ficado de fora ante o WBA.