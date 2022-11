Um inglês, nascido em Cheltenham, a beber uma bebida tipicamente sul-americana.

Isso acontece com um membro da seleção inglesa, e a explicação começa em Portugal.

E esse membro é Eric Dier, jogador do Tottenham e antigo defesa do Sporting. Num desafio promovido pelos «Três Leões», Dier, ao lado de Kane, explicou que começou o hábito de beber mate nos leões, presumivelmente com jogadores como Marcos Rojo, Valentín Viola, Fito Rinaudo ou Emiliano Insúa.

«Mate. Bebo há muito tempo. Comecei a beber em Portugal com alguns dos meus companheiros argentinos e continuei. É um vício. Eu e o Doherty bebemos juntos e estamos a tentar que o Kane também beba, mas ele não bebe», começou por dizer, antes da resposta de Kane.

«Já experimentei, mas não é para mim. Há coisas que são para pessoas específicas. Sou um homem de café, não de mate. É um bocadinho confuso, demora muito tempo.»

«A preparação não é fácil, mas vale a pena», confessou depois Dier. «É como um chá verde forte, acho que é a melhor maneira de o descrever. (…) Para mim é como café, se não bebo de manhã fico um pouco sonolento», acrescentou.