O futebolista norueguês Erling Haaland, que se tornou o melhor marcador numa só temporada da Premier League na quarta-feira, com o 35.º golo apontado em 2022/23 no campeonato ante o West Ham, reagiu com naturalidade ao feito e garantiu que não está obcecado com os recordes.

Recuando ao período pré-Premier League, o último a fazer mais golos numa só época da principal divisão do futebol inglês foi Ron Davies em 1966/67, com 37 golos em 41 jogos, mas em Inglaterra a imprensa desportiva já vai falando até que ponto Haaland pode quebrar a marca de todos os tempos de Dixie Dean, que pelo Everton, em 1927/28, fez 60 golos na primeira divisão inglesa, 63 no total da época.

Para Haaland, nada disso é caso.

«Não penso nisso agora. Não podemos continuar a falar sobre esses recordes, caso contrário vou ficar maluco na minha cabeça», referiu, em declarações à Sky Sports, mostrando o quão natural é a sua rotina.

«Agora vou para casa, jogar uns videojogos, comer alguma coisa e dormir. É a minha vida», acrescentou.

Questionado ainda sobre se trocaria o recorde individual de golos pela possibilidade de conquistar a Premier League, a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões, o nórdico foi direto: «Sim», respondeu.

«Todos sabemos que é possível, mas não podemos pensar na final da Taça agora, quando temos o Leeds daqui a três dias», disse, apontando já ao jogo de sábado, para o campeonato, falando de «uma noite especial e de um momento especial» e da guarda de honra que teve.

«Ganhar o jogo foi importante, também. A guarda de honra doeu, deram-me forte nas costas!», brincou.