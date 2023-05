Erling Haaland viveu uma noite especial esta quarta-feira, e no final da vitória frente ao West Ham foi o centro das atenções no Etihad Stadium.

O avançado norueguês teve direito a uma guarda de honra dos colegas de equipa no fim do encontro, mas foi uma guarda de honra pouco amiga, digamos assim: tudo porque os companheiros do norueguês brindaram-no com vários calduços.

Haaland, refira-se, tornou-se, frente ao West Ham, no jogador que mais golos marcou numa só época da história da Premier League, com 35.