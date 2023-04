Erling Haaland apontou o golo do Manchester City no empate em casa do Bayern Munique, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Após o jogo, o CEO dos bávaros, Oliver Kahn, deu a entender que o norueguês era um dos alvos para colmatar a saída de Lewandowski.

«Antes desta temporada, tentámos de tudo para contratar um avançado, incluindo um que vimos hoje [quarta-feira]. Mas, infelizmente. não está connosco», começou por dizer aos jornalistas.

«Esta posição não é tão fácil de cobrir. Não encontras um avançado como Robert Lewandowski em nenhum lado. Também é uma questão de preço, claro. Mas, se olharmos na Europa, quantos avançados temos ao nível de Lewnadowski? Não acredito que haja um e, se houver, tem um preço muito alto», completou.

Haaland, de 22 anos, já leva 48 golos em 41 jogos em época de estreia pelo Manchester City.