O Glasgow Rangers, adversário do Sp. Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, venceu o Kilmarnock por 1-0, em jogo da 20.ª jornada da Liga escocesa.

O avançado colombiano Alfredo Morelos apontou o único golo do jogo (65m) e ascendeu ao topo da lista dos melhores marcadores do campeonato, com 12 remates certeiros.

O Rangers é segundo classificado na liga escocesa com 47 pontos em 18 jogos: o Celtic é líder com 52 pontos, mas mais uma partida realizada do que o rival da cidade de Glasgow.