A Federação da Escócia escreveu uma carta à UEFA a pedir explicações sobre o golo invalidado pelo vídeoárbitro na derrota diante da Espanha (0-2), em Sevilha, uma vez que ficaram dúvidas quanto aos motivos que levaram anulação do golo marcado por Scott McTominay.

A Escócia chegou a Sevilha carregada de confiança, sustentada nas cinco vitórias consecutivas que a colocavam no topo da classificação do Grupo A da corrida para o Euro2024 e, ainda com o resultado em branco, chegou a festejar um golo no Estádio Sánchez-Pizjuán, marcado por McTominay, na sequência de um livre. No entanto, alertado pelo árbitro, o árbitro neerlandês Serdar Gozubuyuk acabou por invalidar o golo devido a uma suposta infração na área.

Nos ecrãs do estádio foi assinalada uma falta sobre o guarda-redes Unai Simon, mas o árbitro assinalou um fora de jogo a Jack Hendry que, apesar de não ter interferência direta no lance, estava junto ao guarda-redes espanhol.

No final do jogo em que a Escócia cedeu os primeiros pontos nesta fase de qualificação, o selecionador Steve Clark desvalorizou o lance, mas a federação escocesa anunciou que exige respostas à forma como a decisão foi tomada.

John McGinn, médio do Aston Villa, em declarações à BBC, garante que o árbitro, numa primeira fase, assinalou uma falta sobre Unai Simon. «O árbitro decidi que houve falta, mas depois, durante o jogo, mudou de ideias e disse que tinha sido por fora de jogo. Não tenho a certeza se isto foi muito claro. Tivemos um grande momento, marcámos. A perna direita do Jack está fora de jogo, mas é por muito, muito pouco», destacou o internacional escocês.

Veja as imagens do lance polémico: