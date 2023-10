É uma lei antiga, mas que ainda está em vigor e que impede transmissões de jogos de futebol em direto ao início da tarde sábado.

São más notícias para os adeptos do Real Madrid e do Barcelona que vivem em Inglaterra. Ou, simplesmente, para os admiradores da nova estrela do futebol inglês, Jude Bellingham, que está a ter um início de carreira fulgurante em Espanha.

Uma lei inglesa da década de 1960 impede a transmissão de jogos de futebol em direto no Reino Unido entre as 14h45 e as 17h15. Ora, o jogo deste sábado começa às 15h15, hora britânica, pelo que ocuparia a totalidade dessa faixa horária.

A Liga espanhola já criticou a medida: «É dececionante que os adeptos britânicos não possam desfrutar do El Clásico devido ao bloqueio televisivo autoimposto pelo Reino Unido aos sábados», afirmou Keegan Pierce, Diretor-Geral da LaLiga para o Reino Unido e a Irlanda.

«Embora apoiemos plenamente as medidas destinadas a promover a assistência ao futebol a todos os níveis, consideramos que o bloqueio se deve limitar à transmissão do futebol nacional e não às competições estrangeiras, que não estão sujeitas a esta regulamentação. Esperamos poder trabalhar com a indústria e as autoridades locais nos próximos meses», acrescentou o mesmo responsável.

A lei foi criada para promover a presença de adeptos nos estádios de futebol em Inglaterra, não só no escalão principal, mas, também, no futebol juvenil.

Não sendo a primeira vez que um Barcelona- Real Madrid se realiza a esta hora (e que, por consequência, não pode dar em direto em Inglaterra) há, esta época uma diferença chamada Jude Bellingham. O médio ofensivo, de 20 anos, é o novo ídolo de Inglaterra e o início de carreira no Real Madrid está a motivar imenso interesse entre os britânicos que, no entanto, não poderão ver em direto.

Já aconteceram situações bizarras, no passado, como a não transmissão televisiva do regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United ou, ainda na passada semana, do jogo Manchester City – Brighton, da Premier League.

A norma estará em vigor, pelo menos, até 2029.