A poucos meses de se tornar um jogador livre, Sergi Roberto não tem dúvidas de que vai renovar com o Barcelona. O internacional espanhol, que está em Milão a disputar a Liga das Nações, acrescentou que as negociações vão ficar fechadas em breve.



«Estou otimista. O presidente já falou. Este verão foi muito movimentado, falaram-se de muitas coisas e ainda há muito ruído em torno da equipa. Estou confiante e acredito que a renovação vai ficar fechada brevemente», referiu, em entrevista ao jornal Sport.



O jogador de 29 anos chegou ao emblema blaugrana com 15 anos e estreou-se pela equipa principal em 2010. Na última década Sergi Roberto vestiu a camisola do Barça em 312 ocasiões e marcou 13 golos.