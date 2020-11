O Barcelona confirmou nesta quarta-feira a informação já avançada pela Federação Espanhola de Futebol que apontava para uma lesão no joelho esquerdo de Sergio Busquets.

O diagnóstico aponta para uma entorse no ligamento externo do joelho que o deverá afastar da competição durante várias semanas.

Busquets lesionou-se no sábado, no confronto da Espanha com a Suíça, para a Liga das Nações.