Para além da derrota por 1-0, o Barcelona saiu do recinto do Atlético de Madrid com duas dores de cabeça adicionais: as lesões de Gerard Piqué e Sergi Roberto.

Já neste domingo o emblema «blaugrana» informou que o central, que saiu em lágrimas, sofreu uma «entorse de grau 3 no ligamento lateral interno e lesão parcial do ligamento cruzado anterior do joelho direito».

O Barça não adianta previsão do tempo de paragem, neste caso, mas a imprensa catalã aponta para oito a doze semanas de afastamento.

Quando a Sergi Roberto, o boletim clínico dá conta de uma «rotura no reto femoral do músculo direito».

Neste caso o Barcelona avança com uma estimativa do tempo de paragem: dois meses.