Samuel Umtiti vai estar afastado dos relvados durante três meses, informou o Barcelona.



O internacional francês foi esta terça-feira submetido a uma intervenção cirúrgica a uma fratura sofrida no quinto metetarso do pé direito e só deverá ser opção para Xavi em meados de abril.



Umtiti, recorde-se, renovou na última semana pelo Barcelona, até 2026, num acordo que envolveu uma redução salarial que permitiu a inscrição do recente reforço da equipa, Ferran Torres. Leva apenas um jogo disputado pelos blaugranas esta época.