O Barcelona atravessa neste momento uma grave crise diretiva.

Impedido de demitir vice-presidentes, algo que os estatutos não permitem, Josep Maria Bartomeu está a tentar afastar vários dirigentes, colocando-os em cargos simbólicos após uma remodelação.



Com as consequências financeiras da paragem das competições a gerarem perspetivas cada vez mais negras para os grande clubes, o presidente do Barça estará a tentar colocar de parte todos os que o afrontaram na sequência do «Barçagate»: o dirigente dos catalães foi acusado de contratar uma empresa para esta criar perfis falsos nas redes sociais e afastar os críticos.

Seguiu-se uma «purga» que Bartomeu está a tentar fazer para se livrar dos críticos. A última vítima é o vice-presidente, Emili Rousaud, vice-presidente dos culésque estava encarregue da área institucional do clube.

Em declarações à Cadena SER Catalunha, Rousaud disse que Bartomeu lhe ligou a dizer que perdera a confiança nele e revelou o plano do presidente: «Bartomeu encomendou uma auditoria que deve ser analisada no Comitê Executivo, no qual somos os vice-presidentes. Certamente, que há a hipótese de ele não querer que participássemos dessa análise pois os resultados iriam desagradar-nos e não iríamos concordar com a mesma.»



«Bartomeu abandonou a ideia de uma Junta Colegial no clube. Este não é um modelo que esteja de acordo com os estatutos mas sim um modelo presidencialista (…) Já em 2015 propôs um documento que lhe permitia demitir-nos e eu disse-lhe que não me parecia correto. Não recebemos salário, somos barcelonistas, fazemo-lo por carolice, e ter um presidente com uma pistola apontada à nossa cabeça não me pareceu bem», acrescentou.