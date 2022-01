Benzema foi condenado a pagar 230 mil euros pelo caso da ‘sextape’ do antigo companheiro de equipa Mathieu Valbuena.

De acordo com o jornal francês Le Parisen, o dinheiro terá sido debitado da conta do avançado do Real Madrid nesta sexta-feira, depois de o Tribunal de Versalhes ter mandado reter os 230 mil euros da conta bancária de Benzema.

Apesar da condenação financeira, a sentença permitiu ao internacional francês evitar a prisão a que poderia ter sido sujeito devido ao crime de cumplicidade e chantagem a Valbuena.