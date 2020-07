O instrutor do processo de inquérito aberto pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ao jogo Deportivo da Corunha-Fuenlabrada, da 42.ª e última jornada da II Liga espanhola, propôs ao comité de competições a derrota à equipa de Madrid.

De acordo com a decisão, acedida pela agência EFE, o instrutor Ricardo Díaz Sánchez concordou em conceder uma audiência sumária ao Fuenlabrada até à manhã de sexta-feira, para que o clube remeta a documentação do processo.

Devido aos vários casos de covid-19 na equipa de Madrid, o jogo com o Deportivo, marcado para 20 de julho, foi cancelado. A situação motivou o adiamento do play-off de subida à I Liga espanhola, fase à qual o Fuenlabrada ainda podia chegar matematicamente: está no oitavo lugar, com 60 pontos, a um do Elche, sexto com 61 e último colocado em zona de play-off. Nos últimos dias, a Liga espanhola indicou o Elche para as eliminatórias, nas quais estão também o Almería de José Gomes e o Girona.

No total, o Fuenlabrada anunciou ter 28 casos positivos de covid-19 e a decisão definitiva da última equipa para play-off mantém-se incerta pelo facto de a fase regular da II Liga não ter ficado completa.

Na semana passada, a RFEF abriu um inquérito disciplinar ao Fuenlabrada, depois de o Conselho Superior do Desporto ter considerado que o clube não cumpriu com as normas sanitárias na deslocação à Corunha. O organismo diz ter recebido «denúncias de vários clubes da II Liga espanhola, face à situação ocorrida antes da partida entre o Fuenlabrada e o Deportivo».

Pelo lado do Deportivo, a atribuição da vitória em nada ajuda quanto às hipóteses de permanência. Os galegos foram despromovidos ao terceiro escalão, mesmo sem jogarem o último encontro.