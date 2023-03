O Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, empatou esta segunda-feira na visita ao Osasuna (0-0), no jogo que encerrou a 24.ª jornada da primeira liga espanhola.

Num jogo de muita disputa de parte a parte, o Osasuna aproximou-se mais na primeira parte, mas o marcador não se alterou.

Na segunda parte, o Celta melhorou a determinada altura com as entradas de Haris Seferovic e Franco Cervi, dois ex-Benfica, aproximando-se mais da área contrária. Mas foi mesmo o Osasuna a ter a melhor ocasião até ao apito final, com uma boa defesa de Iván Villar a negar o golo a Pablo Ibáñez.

Com este 0-0, a jornada acaba com quatro nulos em dez jogos.

O Celta é 12.º classificado, com 28 pontos e leva três jogos seguidos sem perder na liga (uma vitória e dois empates). O Osasuna é oitavo, com 34 pontos, falhando o ataque à zona europeia.