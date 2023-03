Luka Jovic reencontrou-se com os golos e recuperou o sorriso na Fiorentina depois de uma experiência falhada no Real Madrid. O ex-Benfica assumiu que saiu do Eintracht Frankfurt «demasiado cedo» para um dos maiores clubes do mundo e que por isso, viveu uma «experiência infeliz».



«Tudo correu mal desde o princípio. Deixei o Eintracht demasiado cedo, apenas depois de um época a um nível alto. A atenção estava toda em mim e é difícil para um jovem de 21 anos adaptar-se ao maior clube do mundo. Tens a oportunidade de jogar com os melhores, mas também precisas de tempo. Alguns conseguem, outros não. Entre lesões, covid-19 e pressões injustas, foi uma experiência infeliz. Foi um prazer, mas já virei a página e só penso na Fiorentina», referiu, em entrevista ao jornal «La Repubblica».



O internacional sérvio confessou que tinha como referências Zlatan Ibrahimovic e Radamel Falcao, jogadores que «sempre seguia e tentava imitar» e abordou a possibilidade de suceder ao sueco no AC Milan.



«É um orgulho que digam que posso substituir o Ibra, mas não existiu nada de concreto. Apenas rumores», assegurou.



A Fiorentina está na Liga Conferência, afastou o Sp. Braga no caminho até aos oitavos de final, e nas meias-finais da Taça de Itália. Jovic já avisou os compatriotas sérvios no conjunto viola de que vão ganhar, pelo menos, um troféu.



«Disse aos meus colegas sérvios que vamos ganhar a Liga Conferência e a Taça de Itália. Desde que sou profissional que ganhei no mínimo um título em cada uma das equipas em que estive», atirou, em jeito de brincadeira.



Jovic, de 25 anos, conta com 11 títulos no currículo: uma Liga dos Campeões, duas Ligas portuguesas, uma Taça de Portugal, uma Taça da Alemanha, duas Ligas espanholas, duas Supertaças de Espanha e duas Ligas da Sérvia.