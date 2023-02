A Fiorentina foi a Verona derrotar o Hellas por 3-0, numa partida da 24.ª jornada da Serie A.



O conjunto viola, que afastou o Sp. Braga da Liga Conferência, resolveu a partida ainda na primeira parte com golos de Barak (12m) e de Arthur Cabral (38m). Sem Miguel Veloso lesionado, o Hellas tentou reduzir a desvantagem, mas acabou por sofrer novo golo já perto do apito final - marcou Biraghi.



Com esta vitória a Fiorentina subiu ao 12.º lugar e tem 28 pontos, tal como o Empoli. Por sua vez, o Hellas Verona está em lugar de descida: é 17.º.