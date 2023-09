Deco foi apresentado, esta quarta-feira, oficialmente como novo diretor desportivo do Barcelona. O antigo internacional português começou por recordar o seu percurso e tudo do que teve de abdicar para aceitar o cargo no clube catalão.



«Voltar deixa-me com pele de galinha. O Barça era o clube no qual sonhava jogar. Durante toda a minha carreira lutei para chegar ao Barça. Aprendi muito quando estive aqui e o que significa. Não sabia como era ser jogador do Barça. Segui o meu caminho depois de sair. Consegui coisas importantes aqui. Depois de 20 anos deixei a carreira de jogador e há dez anos que presto consultoria a várias equipas e jogadores. Trabalhei no FC Porto, Fluminense... Sempre pensei nos meus filhos. Voltar aqui obrigou-me a deixar muitas coisas importantes que criei. Construí uma empresa sólida. Alguns dos meus filhos estão longe, o que não é fácil para mim. Estar no Barcelona outra vez é uma responsabilidade muito grande», começou por dizer.



O novo responsável do futebol dos blaugrana abordou o mercado de transferências e as chegadas de Félix e Cancelo, ambos em cima do fecho da janela de verão.



«Félix e Cancelo? Acrescentam bastante ao precisamos agora. São jogadores que têm de provar aqui. Vamos analisar a época. Sabemos o esforço que fizeram para vir para o Barcelona. O mais importante é que o Barcelona continua a entusiasmar jogadores. Nem Cancelo nem Félix têm opção de compra. É uma cedência simples de um ano. Se estiverem bem, tentaremos ficar com eles. Mas para já, é um empréstimo», referiu.



Deco frisou que o clube precisava de «tempo e tranquilidade» quando Laporta voltou. «Desde que o presidente ganhou [as eleições] falámos muitas vezes. Quando decidiu escolher o Xavi, sempre estive de acordo. Precisávamos de tempo e de tranquilidade para construir uma equipa e Xavi dava-nos isso. (...) Xavi assumiu o clube num momento difícil, sem saber que jogadores iria ter ou se poderia contratar. Agora estamos num momento distinto. Conseguimos ter um clube como merecemos. Aceitei este desafio. Nos últimos meses, estive com Mateu Alemany e Jordi, que são pessoas do futebol. Aprendi muito com Mateu, é um profissional pelo qual tenho um respeito enorme. Nos últimos meses conseguimos avanços com coisas bastante importantes. O clube tem de seguir a linha da formação», concluiu.