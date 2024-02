Deco foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional e de Lionel Messi no Barcelona. O antigo internacional português é um dos poucos privilegiados que teve a oportunidade de partilhar o balneário com os dois craques e, em entrevista à revista FourFourTwo», não foi capaz de escolher entre o compatriota e o argentino.

«São dois jogadores diferentes. O Cristiano Ronaldo era um extremo puro naqueles primeiros tempos – ele costumava pegar a bola e só pensava em driblar os adversários. Ele cresceu muito como jogador e tornou-se no animal competitivo que vemos há tanto tempo. Ele sempre se quis desenvolver de todas as maneiras possíveis. Messi sempre foi um talento natural. Ele adaptou o seu jogo ao longo do tempo, mas a sua forma de se movimentar sempre foi a mesma, por isso é difícil escolher entre um e outro», disse Deco.

Na mesma entrevista, o agora diretor-desportivo do Barcelona revelou que gostava de ter os dois jogadores na sua equipa.

«O mundo ideal seria ter ambos na minha equipa – com eles, basta passar-lhes a bola e o resto está feito!»