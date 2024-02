Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, no Estádio de Alvalade, depois da goleada ao Sp. Braga (5-0), em jogo da 21.ª jornada da Liga:

Deco disse que o RFuben Amorim era «inexperiente» para treinar o Barcelona. Sentiu-se afetado por essa apreciação?

- Nada, é um facto. Só quero ser experiente para ser treinador do Sporting. Enquanto os meus não se lembrarem que eu sou inexperiente e só tenho quatro anos, esse é o meu objetivo, voltar a ganhar títulos pelo Sporting. Porque já lá vai um tempo e esse é o único foco que eu tenho.

Esta é a melhor fase do Sporting?

- É a fase em que estamos a criar mais oportunidades, mérito dos jogadores. Temos um maior número de jogadores talentosos na frente juntos. O importante é continuar a crescer como equipa.

As alterações que fez foi já a pensar no calendário e nos próximos jogos. O Sporting tem plantel para a sequência de jogos que vai ter?

- Tem de haver plantel. Se queremos seguir em todas a provas, tem de gaver plantel, senão os jogadores não aguentam. Agora temos tido três dias entre os jogos, assim, conseguimos gerir. Aqui ou ali pode haver uma mudança no ritmo, mas conseguimos gerir, mesmo com a fadiga. Depois vai passar a dois dias e aí será impossível eles jogarem os jogos todos. Para terem um rendimento alto e para não falharem um dia. O Geny é prova disso, o Esgaio é prova disso. O marcus, o Trincão, o Paulinho, o Viktor. Toda a gente vai ter de estar preparada para jogar e para ganhar os jogos. As características diferentes também dificultam a vida aos adversários.

Geny Catamo e Nuno Santos jogaram juntos nas alas. Normalmente jogava com um ou com outro, com um ala menos ofensivo no lado contrário. Podem jogar os dois?

- Não sei, depende do jogo. A verdade é que tínhamos os nossos laterais ou alas, tinham capacidades físicas diferentes. Também precisam de ter capacidade de um para um para desbloquear o jogo. Não posso dizer que sejam sempre a melhor solução. às vezes também não é preciso equilibrar de um lado ao outro. Também é um crescimento dos jogadores. O Nuno Santos já faz isto há mais tempo e já sabe quando pode subir e quando tem de descer.