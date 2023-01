Os advogados de defesa de Daniel Alves, preso em Espanha acusado de violação, admitiram que o internacional brasileiro mudou a versão do seu primeiro depoimento perante a juíza.

A defesa do jogador confirmou ao Globoesporte do Brasil que Dani Alves começou por dizer que não conhecia a mulher que o acusa de abusos sexuais, para num segundo depoimento admitir ter tido relações sexuais com ela, mas de forma consentida.

De acordo com o mesmo jornal, em todas as declarações prestadas perante a juíza, o antigo jogador do Barcelona negou ter violado ou praticado atos violentos contra a alegada vítima.