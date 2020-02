Álvaro Morata lesionou-se no dérbi frente ao Real Madrid e juntou-se aos lesionados Félix e Diego Costa.



Segundo o emblema colchonero, o internacional espanhol sofreu uma lesão muscular no passado sábado e teve de ser substituído aos 50 minutos da partida no Santiago Bernabéu.



Assim, Simeone tem apenas disponível para a frente de ataque Correa, Saponjic Carrasco, o mais recente reforço do Atleti, e os jovens Riquelme e Poveda.

[📋] PARTE MÉDICO@AlvaroMorata sufre una lesión muscular en la pierna derecha.

➡ https://t.co/aDLZYQwrH1 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 3, 2020