O proprietário do Almería, Turki Al Sheikh, disse, em entrevista a um órgão de comunicação social da Arábia Saudita, que já ponderou contratar Jorge Jesus para o clube que gere em Espanha.

«Tenho uma relação forte com Jorge Jesus. Ele comprou o jogador mais caro que vendi em Almería [Darwin Núñez]. Comprou-nos jogadores e também nos recomendou outros. Queria contratá-lo para o Almería, mas tenho um funcionário português no clube, com uma posição elevada, e amigo de Jorge Jesus há 30 anos. Ele disse-me que é um treinador duro e que iria criar problemas com metade da equipa, uma vez que os seus treinos são muito intensos», explicou Turki Al Sheikh, também ministro na Arábia Saudita.

O funcionário português mencionado será, conforme escreve o AS, João Gonçalves, responsável pelo futebol do emblema andaluz.

Mas a conversa sobre o Al Hilal não ficou por aí, uma vez que Turki Al Sheikh também admitiu o interesse no avançado saudita Abdulrahman Al Hamdan, de 24 anos: «Tive tudo acertado, mas ele estava a caminho do Al Hilal e não quis interferir. Pensei em trazê-lo [esta temporada] e preciso dele em Almería, mas não quero criar problemas com os adeptos».

O Almería segue no fundo da La Liga, com cinco pontos.