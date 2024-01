O vídeo foi divulgado pelo Real Madrid e mostra a qualidade de Luka Modric.

Durante o treino da equipa de Carlo Ancelotti, o médio internacional croata fez um remate com a parte exterior do pé direito, colocando a bola fora do alcance do guarda-redes ucraniano Adriy Lunin.

Um belo golo de trivela que muito festejado.

Ora veja: