O Betis venceu, fora de casa, o Maiorca por 1-0 e subiu, provisoriamente, ao sétimo lugar da La Liga. Rui Silva foi titular na equipa visitante, tal como Samu Costa no conjunto visitado. William Carvalho não foi utilizado devido a lesão nos sevilhanos.

O único golo da partida surgiu em cima do intervalo. Sergi Altimira atirou a contar, após assistência de Fekir. Nota ainda para Samu Costa, que saiu lesionado aos 36 minutos.

Com este triunfo, o Betis subiu ao sétimo lugar, ainda que à condição, com 34 pontos, enquanto o Maiorca segue em 15.º, com 20.