O Celta de Vigo bateu o Betis de Sevilha, num duelo entre duas equipas que acabaram o ano de 2023 numa crise ansiedade. Era também um encontro de treinadores experientes e conceituados, Rafael Benítez e Manuel Pellegrini.

O Celta de Vigo na zona vermelha da tabela, tinha fechado o ano com uma derrota frente ao Villarreal, depois de somar apenas uma vitória nos últimos 12 jogos da liga espanhola.

O Betis, menos mal na classificação, teve um mês de dezembro complicado, sem um triunfo para o campeonato.

A equipa visitante, Rui Silva e William Carvalho no onze titular, começou melhor e adiantou-se no marcador logo aos seis minutos, por Aitor Ruibal, assistido por Isco.

O Celta parecia adormecido, mas conseguiu reagir e empatou dez minutos depois, através de uma grande penalidade convertida por Iago Aspas. Rui Silva ainda tocou na bola, mas não evitou o golo.

A segunda parte foi equilibrada, com as duas equipas à procura do golo.

O Celta teve um golo anulado aos 88 minutos - uma falta de Iago Aspas muito contestada pelo público da casa – mas ainda conseguiu chegar à vitória, já no tempo de compensação.

O Betis tinha toda a equipa instalada no meio-campo ofensivo e consentiu um contra-ataque fulminante, concluído pelo sueco Swedberg, de apenas 19 anos.

A equipa de Sevilha quase empatava, mas Vicente Guaita segurou a vitória… com a cara. Defendeu dessa forma um remate de Isco à queima-roupa.

O triunfo permite à equipa de Rafa Benítez sair da zona de despromoção, chegando ao 17ª lugar, com 16 pontos.

O Betis, de Manuel Pellegrini, ainda é sétimo, com 28 pontos, mas perece estar em queda livre.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN NA DAZN