O Granada venceu o Cádiz por 2-.0, em jogo da 19ª jornada da liga espanhola.

O jogo assinalou a estreia do guarda-redes argentino Augusto Batalla, acabado de chegar ao clube por empréstimo do River Plate.

Com isso, o português André Ferreira, habitual titular, foi para o banco, onde também esteve o ex-portista Wilson Manafá.

O Granada adiantou-se no marcador aos 22 minutos, pelo albanês Uzuni. O lance ainda foi anulado por alegado fora de jogo, mas o VAR reverteu a decisão após longa análise das imagens.

A partida, de resto, teve diversas incidências e intervenções do vídeo-árbitro.

O avançado do Cádiz, Ruben Sobrino, foi expulso por agredir um adversário, Gonzalo Villar, durante uma jogada de ataque, ao minuto 54.

A jogar com menos uma unidade, a equipa visitante não teve argumentos para reagir.

Pelo contrário, foi o Granada que dobrou a vantagem, aos 70 minutos, por Bryan Zaragoza. O internacional espanhol, já vendido ao Bayern de Munique, concluiu um lance de ataque rápido desenhado na perfeição.

Foi apenas a segunda vitória do Granada na prova, o que mantém a equipa no penúltimo lugar, embora mais perto da zona de segurança, com 11 pontos.

O Cádiz é a primeira equipa acima da linha de água, com 15.