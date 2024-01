O Valência levou a melhor sobre o Villarreal no “Derbi de la Comunitat”, na noite desta terça-feira, por 3-1. Numa partida de parada e resposta, na qual as melhores oportunidades foram trabalhadas pelo Valência, o marcador foi inaugurado ao quarto minuto, pelo ucraniano Yaremchuk. O avançado ex-Benfica assinou o primeiro golo na La Liga.

Perto da meia-hora, e já sem o veterano Raul Albiol em campo, lesionado e rendido pelo reforço Eric Bailly, o Villarreal, apanhado em contragolpe, voltou a sofrer. Assinalado penalti por um empurrão claro na grande área, Pepelu encarregou-se de assinar o 2-0, aos 27 minutos.

Na segunda-parte, e com o Valência à procura de sentenciar o encontro, os anfitriões voltaram a forçar o erro da defesa do “submarino amarelo”. De novo na marca de grande penalidade, Pepelu bisou e deu contornos de goleada ao dérbi. Estavam decorridos 57 minutos.

Entre alterações e contra-ataques, um sublime momento de Akhomach culminou na assistência para Moreno reduzir as diferenças no resultado, à passagem dos 73m.

Seguiram-se mais substituições, um Villarreal insistente e um Valência agressivo e clínico nas respostas ofensivas. Aos visitantes valeu Jorgensen que, entre os postes, parou algumas oportunidades e o hat-trick de Pepelu, considerado o melhor em campo.

O triunfo permite ao Valência encerrar a primeira volta da Liga no nono lugar, com 26 pontos, e aproximando-se dos lugares europeus. A Real Sociedad está no sexto lugar, que dá acesso à Liga Conferência, com 32 pontos.

Por sua vez, o Villarreal está no 13º posto, com 19 pontos, mais seis que o primeiro lanterna vermelha, o Celta de Vigo.

