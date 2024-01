O Milan bateu o Cagliari por 4-1 nos oitavos de final da Coppa Italia.

Rafael Leão começou o jogo como suplente, já que o técnico Stefano Pioli fez alguma rotação do plantel.

De resto, o primeiro herói da noite foi Luka Jovic: o avançado sérvio foi titular e marcou os primeiros dois golos, sempre assistido por Théo Hernández. O primeiro aos 29 minutos, o segundo aos 42.

Até dezembro não tinha qualquer golo marcado; agora, Jovic, leva cinco pelo Milan.

Com 2-0 ao intervalo, o Milan voltou descontraído para o segundo tempo, mas não tirou o pé do acelerador e Traoré aumentou a vantagem cinco minutos depois do descanso.

O Cagliari, em dificuldades na luta pela manutenção na Serie A, não teria na Taça a sua prioridade. Mesmo assim, ainda reduziu a desvantagem, aos 87 minutos, por Paulo Azzi.

Rafael Leão tinha entrado aos 70 minutos e ainda teve tempo para fechar o resultado com um belo golo, já no tempo de compensação.

Quinto golo do internacional português esta época, quase dois meses depois do último – tinha sido frente ao PSG na Liga dos Campeões.

O Milan segue em frente para os quartos de final da prova.