O Girona ultrapassou à condição o Barcelona no segundo lugar da Liga espanhola após vencer nas Canárias o Las Palmas, por 2-0, numa partida da 33.ª ronda.



O conjunto insular começou a partida com uma ocasião soberana para marcar, mas Sandro Ramírez viu Paulo Gazzaniga defender o seu penálti (8m). Por sua vez, Dovbyk não fez melhor e também falhou uma grande penalidade aos 26 minutos, valendo David López a emendar a falha do ucraniano.



No arranque da segunda parte, Dovbyk voltou a ter nova grande penalidade à disposição e dessa vez não falhou, assinando o 2-0.



Com esta vitória o Girona chegou aos 71 pontos e ultrapassou provisoriamente o Barcelona, que recebe o Valência na próxima segunda-feira. Por seu turno, o Las Palmas é 13.º com 37 pontos.



Classificação da Liga espanhola