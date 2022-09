Por fim, o Sevilha venceu uma partida da Liga espanhola. Este sábado, os andaluzes triunfaram no Cornellà-El Prat, casa do Espanhol, por 3-2, numa partida da quinta jornada da prova.



A equipa de Lopetegui demorou menos de dois minutos para abrir o marcador. Na sequência de uma boa jogada coletiva, o jovem Carmona lançou Lamela e o talento do argentino fez o resto - pormenor delicioso a colocar a bola pelo meio das pernas de Álvaro Fernández.



Carmona, jovem lateral-direito das escolhas do Sevilha, fez uma primeira parte de grande nível. Após a assistência para o 1-0, o defesa aproveitou uma erro incrível de Cabrera para fazer o 2-0. Ainda antes do intervalo, Carmona fez o bis (!).



Sem RDT, o melhor que o Espanhol conseguiu foi reduzir por Joselu, de penálti, no período de descontos da primeira parte. O intervalo não travou, porém, o ímpeto catalão que pressionou o adversário no arranque da etapa complementar e reduziu por Martin Braithwaite, depois de uma jogada confusa na área.



O Sevilha sofreu para segurar a vantagem no marcador, sobretudo após a expulsão de Lamela por acumulação de cartões amarelos. Em inferioridade numérica, os andaluzes aguentaram e conseguiram quebrar o jejum de triunfos na Liga espanhola ao fim de cinco jornadas.



As duas equipas somam agora quatro pontos cada.