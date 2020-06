O estádio e o centro de treinos do Espanhol foram vandalizados, esta madrugada. Horas depois, o clube catalão despediu o técnico Abelardo.



Em comunicado, o último classificado da Liga espanhola justifica a saída do treinador de 50 anos com o «rendimento desportivo da equipa e pela vontade de evitar a descida».



Abelardo, lembre-se, deixa o Espanhol na véspera da receção ao Real Madrid e seis meses após ter chegado: disputou 17 partidas e venceu apenas cinco. O diretor desportivo, Rufete, vai assumir o comando técnico da equipa até ao final da temporada.



De resto, a equipa de RDT e Ferreyra vive um período bastante delicado quando faltam sete jornadas para o final do campeonato. Após duas derrotas seguidas, os adeptos mostraram a sua insatisfação e deixaram um recado para o plantel nas paredes do Cornellà-El Prat e do centro de treinos Dani Jarque.



«Vão correr o que não correram no relvado», «Jogadores mercenários» e «Joguem com a nossa paixão» são algumas das frases que se podem ler nas paredes.

