Após épocas no Castilla, Jesé Rodríguez teve a oportunidade de lutar por um lugar na equipa principal do Real Madrid no verão de 2011. Num reencontro entre antigos colegas no emblema merengue, promovido pelo jornal «Marca», Jorge Casado lembrou um episódio entre o ex-Sporting e José Mourinho durante o estágio de pré-temporada em Los Angeles.



«Chegámos à pré-época em Los Angeles no verão de 2011. Mourinho reúne-nos no balneário e diz umas palavras a cada um. Tu isto Nacho, a ti também te conheço, Joselu...E lembro-me que quando chegou ao Jesé perguntou-lhe se ele queria continuar de férias. 'És um loco cabrón, não querias vir e tive de te telefonar para que viesses fazer a pré-época'», contou o lateral do Xanthi, entre risos.



Joselu, Omar Mascarell e Juanfran também participaram na conversa, mas as melhores histórias sobre Jesé foram sempre relatadas por Casado.



«O Jesé tem muitas histórias. No ano em que subimos com o Castilla, os números dos titulares eram do 1 ao 11. O extremo esquerdo ficava sempre com o 11. Um dia calhou o número 11 ao Jesé. Ele dirigiu-se ao treinador e disse: ‘Ou jogo com o 10, ou não jogo’», atirou antes de Omar falar: «E disse 'sim, sim, mas quem é que pensas que sou? O Overmars?'», acrescentou.



O extremo que pertence aos quadros do PSG tentou justificar as atitudes contadas pelos colegas. «Era jovem, muito impulsivo, dizia coisas… Naquela altura queria estar na equipa principal, era o meu objetivo. Não queria arranjar uma confusão ou discutir com o treinador. Prefiro sempre responder com a bola, e foi o que fiz», explicou.