O futebolista espanhol Juanfran trabalhou com Jesé Rodríguez e com Cristiano Ronaldo no Real Madrid e comparou ambos quanto à personalidade, defendendo que, quem os conhece pessoal e profissionalmente, sabe que são bons seres humanos.

«O Jesé é como o Cristiano [Ronaldo]: vês de fora e podes pensar outra coisa, mas conhece-lo e tem bom coração. É boa pessoa. Ri-me muito com ele», afirmou, em declarações à Marca, o médio de 31 anos, esta quinta-feira.

Juanfran fez apenas dois jogos pela equipa principal no Real Madrid - um em 2009/2010 e outro em 2010/2011 - e está agora no Alanyaspor da Turquia, onde é colega do guardião português Marafona.

A recordação foi feita numa conversa que envolveu Jesé, que esta época passou pelo Sporting, Juanfran, Joselu, Omar Mascarell e Casado, jogadores que, a par de outros, como Casemiro, Morata ou Lucas Vázquez, foram protagonistas da subida do Real Madrid Castilla à segunda liga espanhola, conseguida na época 2011/2012.