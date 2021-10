Depois de Mbappé ter revelado que pediu para sair do PSG em julho e que só iria para o Real Madrid, Florentino Pérez prometeu novidades na reabertura do mercado de transferências.



«Em janeiro vamos ter notícias de Mbappé. Esperemos que tudo se possa resolver a 1 de janeiro», disse o presidente dos merengues, citado pelo jornal «El Debate».



Lembre-se que o internacional francês está em final de contrato com o PSG e não chegou a acordo para renovar. Por outro lado, o Real Madrid tentou contratar o jogador de 22 anos nos últimos dias do mercado de transferências de verão, mas as propostas apresentadas foram recusados pelo emblema parisiense.