Numa altura em que se multiplicam as homenagens a Diego Maradona nos relvados de todo o planeta, uma jogadora reivindicou o direito de não alinhar nos elogios ao antigo craque argentino e, em forma de protesto, sentou-se de costas enquanto decorreu o minuto de silêncio.

Trata-se de Paula Dapena, jogadora de 24 anos, que joga no Viajes Interrías FF e que, no passado sábado, defrontou o Deportivo da Coruña, num jogo de carácter particular que a equipa da casa acabou por vencer por 10-0.

Ainda antes do início do encontro, quando as duas equipas se alinharam em campo para a tal homenagem a Maradona, Paula sentou-se no relvado, de costas para as câmaras. «As minhas companheiras olhavam para mim e riam-se porque já sabiam que eu não ia participar na homenagem», explicou a jogadora no final da partida.

E o que levou Dapena a proceder desta forma? «Há poucos dias, no Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres não houve gestos destes e se não se fez um minuto de silêncio pelas vítimas, também não estou agora disposta a fazê-lo por um abusador. Disse logo que não ia participar num minuto de silêncio por um violador, pedófilo e abusador», explicou.

Para a Paula, as qualidades de um jogador não podem abafar os defeitos de uma personalidade. «Para seres um jogador, primeiro há que ser uma pessoa e ter valores, além das habilidades como as que ele tinha, que todos sabemos que eram qualidades futebolísticas espetaculares», disse ainda.