Foi duro, mas o Barcelona regressou aos triunfos na Liga espanhola na receção ao Valência (1-0).



A tarde em Camp Nou ficou marcada pelo tributo a Alexia Putellas, vencedora do prémio «The Best» na última gala da FIFA. Sem Xavi, suspenso, no banco, os blaugranas estiveram longe da sua melhor versão na primeira parte.



Apesar da menor inspiração, os catalães conseguiram colocar-se em vantagem aos 15 minutos. Sergio Busquets viu o que poucos conseguiriam ver e fez um passe sensacional para Raphinha. O ex-Vitória e Sporting aproveitou a saída em falso de Mamardashvili para marcar um raro golo de cabeça.



Foi preciso esperar pela segunda metade para ver nova oportunidade de golo para o Barça. O líder da Liga espanhola beneficiou de uma grande penalidade, mas Ferran Torres (não deixou Fati cobrar) acertou no poste e desperdiçou uma enorme ocasião para resolver a partida.



O Valência, que teve os portugueses Thierry e André Almeida na equipa inicial, continuou agarrado à partida. E começou a sonhar em sair da Catalunha com pontos depois de Ronald Araújo ter visto o cartão vermelho direto para emendar um erro tremendo de Koundé.



Classificação da Liga espanhola



O Barcelona aguentou-se nos últimos trinta minutos, agarrou-se com unhas e dentes ao resultado e venceu. Tem, à condição, mais dez pontos que o Real Madrid que apenas joga esta noite. Já o Valência está em zona de descida: é penúltimo com 23 pontos.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]