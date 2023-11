O Atlético de Madrid vai defrontar o Barcelona no próximo domingo, num jogo que vai marcar o reencontro de João Félix com a equipa que detém o seu passe. Em vésperas do clássico da Liga espanhola, Antoine Griezmann abordou a passagem do português pelos colchoneros.



«Quando chegas ao Atlético, sabes mais ou menos como é o treinador e como joga a equipa. Ou te adaptas e trabalhas para isso ou não te saem as coisas. O João tinha momentos em que trabalhava muito bem, mas no Atlético é preciso ser consistente e talvez, ele se tenha cansado. Já não se via aqui, daí ter feito o esforço, tal como o clube, para sair», referiu o francês, em entrevistar à Movistar.



Félix fez, lembre-se, fez 131 jogos e fez 34 golos pelo Atleti em três épocas e meia. Em Barcelona desde o verão, o avançado de 24 anos leva quatro golos e três assistências em 16 partidas.