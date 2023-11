João Félix recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos do Barcelona, após a vitória sobre o FC Porto por 2-1.

Na rede social «Instagram», o internacional português escreveu: «Salid e disfrutad.»

Esta é uma das frases mais conhecidas de Johan Cruyff, que significa «Saiam e desfrutem», e que foi utilizada para motivar os jogadores do Barcelona antes da final da Liga dos Campeões de 1992.

As reações à publicação de João Félix foram muitas. Ronald Araújo, colega de equipa do português no Barcelona, apelidou o avançado de «O menino».

A conta oficial dos catalães no «Instagram» também reagiu à publicação e disse mesmo que João Félix é o «Menino de Ouro».

O Barcelona derrotou o FC Porto por 2-1, no jogo da quinta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. Pepê ainda adiantou os dragões, mas os portugueses João Cancelo e João Félix marcaram os golos da reviravolta blaugrana, que garantiu a passagem dos catalães aos oitavos de final da Liga Milionária.