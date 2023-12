No jogo com o Getafe, Antoine Griezmann chegou aos 173 golos com a camisola do Atlético de Madrid e igualou Luis Aragonés na liderança dos melhores marcadores da história dos colchoneros.

Ora, Aragonés é uma verdadeira lenda da equipa de Diego Simeone e o avançado francês fez questão de homenagear o ex jogador antes do jogo com o Sevilha deste sábado.

Griezmann surgiu com uma camisola com a imagem do também antigo treinador, com a conhecida mensagem de Aragonés: «Ganhar, ganhar e voltar.»

O avançado francês pode tornar-se no melhor marcador da história do Atlético de Madrid. O encontro entre os colchoneros e o Sevilha está marcado para este sábado, às 15h15.