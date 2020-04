Héctor Herrera considera Jesús Corona o melhor jogador mexicano da atualidade.



«O 'Tecacraque' é muito especial, não só por ser mexicano. Mas pela forma de ser e pelo carisma que tem. Já lhe disse muitas vezes que ele é o melhor jogador mexicano», referiu o médio do Atlético de Madrid, que este domingo cumpre 30 anos, à Sport TV.



Após ter recebido vídeos de felicitações por parte de Danilo, Maxi e Corona, Herrera confessou sentir saudades dos «irmãos» que deixou na Invicta.



«Tenho muitas saudades de partilhar o balneário com eles, das brincadeiras, dos treinos, das refeições e das concentrações. Tenho saudades de todas as coisas que tornam os colegas em irmãos e amigos», admitiu.



Por último, o futebolistas dos colchoneros contou que tem aproveitado o isolamento social para aprender a cozinhar.



«O meu companheiro de quarto durante três anos [ndr: Maxi]. Temos relação muito forte. Haverá tempo para fazermos um churrasco. Tenho cozinhado bastante, gosto muito, mas nunca tinha experimentado. Especialidade? Marisco ao estilo mexicano. O assado foi o Maxi que me ensinou», disse.