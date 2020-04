É uma das grandes incógnitas do momento no futebol: quando e se será possível concluir os campeonatos nacionais.



Espanha não foge a esta indefinição provocada pela pandemia do novo coronavírus e uma solução foi proposta esta quarta-feira pela Associação Hoteleira e Extrahoteleira da província de Santa Cruz de Tenerife (ASHOTEL): realizar as jornadas que restam da primeira e segunda ligas no arquipélago.



A ideia até pode parecer louca, visionária e impossível de concretizar, mas uma coisa é certa. Foi proposta, numa carta enviada pelo presidente da associação, Jorge Marichal, aos líderes da Real Federação Espanhola (RFEF), Luis Rubiales e da La Liga (LPF), Javier Tebas.



O objetivo passa por permitir que, nos próximos meses, as competições da I e II divisões espanholas, que estão suspensas devido à instauração do estado de emergência no país a 14 de março, possam ser concluídas mal estejam reunidas condições para que o isolamento obrigatório seja abolido.



A ASHOTEL alega duas razões principais para que esta proposta vingue: em primeiro lugar o facto de o Arquipélago das Ilhas Canárias, dado o seu isolamento, ter até agora um registo extremamente baixo de casos de infetados com a covid-19 (1762 casos do novo coronavírus e 91 mortes), ao contrário de outros territórios espanhóis com números muito elevados. Em segundo lugar, o conjunto de infraestruturas desportivas e de alojamento que poderiam ser disponibilizadas às equipas da I e II ligas de Espanha.

O clima temperado do arquipélago permitirá igualmente que os jogadores não sejam expostos às altas temperatura habituais durante os meses de verão no continente.



À Cadena SER, Jorge Marichal afirmou que num momento em que Federação e a Liga espanholas lidam com um grave problema de calendário, esta pode ser a solução para terminar as competições.

«O que estamos a fazer é levantar a mão para dizer que estamos aqui. Nestes momentos de problemas, estamos a oferecer soluções. Conversámos com o Ministério do Turismo do Governo de Ilhas Canárias e eles receberam bem a ideia», disse.

No principal campeonato espanhol, faltam realizar 11 das 38 jornadas do calendário.

O arquipélago das Canárias é um destino turístico de eleição a nível mundial e, em 2019, recebeu mais de 15 milhões de turistas.