João Pinheiro vai apitar o jogo de preparação entre Espanha e Brasil, anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).



O árbitro português vai assim estar presente no Santiago Bernabéu, em Madrid, para o embate entre «La Roja» e o «Escrete», agendado para as 20h30 da próxima terça-feira.



Internacional desde 2016, João Pinheiro vai ter como auxiliares Bruno Jesus e Luciano Maia enquanto Gustavo Correia é o quarto árbitro.



Lembre-se que já no passado sábado, o jogo do Brasil frente à Inglaterra, em Wembley, foi dirigido por um árbitro português: Artur Soares Dias.