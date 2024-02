O «Superdeporte», jornal de Valência, revelou que está a ser preparado um cântico especial para Vinícius Júnior no duelo entre a formação «che» e o Real Madrid, agendado para 2 de março.



Segundo o meio de comunicação social, um dos cânticos que os adepto estão a preparar para Vini é o seguinte: «Havia um jogador famoso do Real Madrid. Sempre gozou com as pessoas e com o rival; chegou a Valência e a história acabou. O problema é que ele é burro e nunca foi por causa da cor.»

De recordar que o internacional basileiro alegou ter sofrido insultos racistas dos adeptos do Valência, que desmentem a versão do avançado, que, segundo eles, terá mesmo mentido em tribunal para atacar a honra da equipa.

Recorde-se de que esta não é a primeira capa polémica do «Superdeporte» sobre Vinícius Jr. Em outubro do ano passado, o jornal valenciano apelidou o jogador do Real Madrid de «Pinóquio», à qual juntou ainda uma fotografia do avançado com um nariz maior do que o seu.