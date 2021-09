A Federação espanhola anunciou esta quarta-feira que vai leiloar camisolas autografadas por jogadores da ‘La Roja’ a favor das vítimas do vulcão Cumbre Vieja, que já provocou centenas de desalojados e avultados danos materiais na ilha de La Palma, nas Canárias.

Os internacionais espanhóis irão autografar as camisolas com que disputarão os jogos da final four da Liga das Nações, que decorrerá de 6 a 10 de outubro em Itália

«O presidente da RFEF [Federação Espanhola], Luis Rubiales, detalhou na reunião do Conselho de Administração realizada hoje [quarta-feira], que os internacionais vão autografar as suas camisolas de jogo com as quais jogarão esta prova, que serão leiloadas pela Federação com o objetivo de angariar fundos para as famílias evacuadas por este vulcão», pode ler-se em comunicado emitido pelo organismo.