Depois do empate no dérbi com o Valência, o Levante reforçou a esperança na luta pela permanência na primeira liga espanhola, ao vencer esta sexta-feira na receção à Real Sociedad, por 2-1, no duelo que abriu a 35.ª jornada do campeonato.

Com o futebolista português Rúben Vezo a titular, o Levante inaugurou o marcador na segunda parte, aos 53 minutos, por Jorge Miramón.

Aos 66 minutos, o experiente David Silva empatou o jogo, mas o Levante chegou mesmo a novo golo, para a vitória: Gonzalo Melero, de penálti, em cima do minuto 90, assinou o tento que valeu os três pontos e a sexta vitória da equipa valenciana no campeonato espanhol.

Com este resultado, a Real Sociedad perde a hipótese de pressionar o Bétis (58 pontos) na luta pelo quinto lugar, mantendo a sexta posição, com 56 pontos, mais quatro do que o Villarreal, que tem 52 e também menos um jogo, tal como a formação da Andaluzia.

O Levante ascende à condição ao 19.º e penúltimo lugar, com 29 pontos. Deixa o Alavés em último à condição, com 28, ficando a quatro do Cádiz, 17.º e primeira equipa em zona de salvação com 32 pontos. O Granada é 18.º com 31. Todas estas equipas têm menos um jogo do que o Levante.