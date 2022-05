A luta pelo título em Itália continua ao rubro, depois de o Inter de Milão ter vencido na receção ao Empoli (4-2), esta sexta-feira, em jogo da 36.ª jornada. Os comandados de Simone Inzaghi até apanharam um susto, pois estiveram a perder por 2-0, mas empataram ainda na primeira parte e garantiram o triunfo nos segundos 45 minutos.

Andrea Pinamonti, cedido pelo Inter, abriu o marcador logo aos cinco minutos e nem sequer festejou, num sinal de respeito aos nerazzurri.

Noutro ataque rápido, e já depois de ter visto um golo anulado por fora de jogo, o Empoli voltou a marcar (28m), desta feita por Kristjan Asllani, que deixou em choque as bancadas do Giuseppe Meazza.

A resposta dos anfitriões ficou reservada para os instantes finais do primeiro tempo. Na tentativa de afastar um cruzamento tirado no corredor esquerdo, Simone Romagnoli colocou a bola na própria baliza (40m).

O Inter ganhou ânimo e Lautaro Martínez refez a igualdade no último minuto antes do descanso, com uma finalização na zona de penálti, a passe de Hakan Calhanoglu.

O atacante argentino viria mesmo a ser herói ao confirmar a reviravolta, na segunda parte (64m). Após um mau alívio na grande área, Lautaro disparou de primeira e chegou ao 23.º golo na temporada, a mais produtiva da carreira até ao momento.

Alexis Sánchez deu tranquilidade ao estabelecer o 4-2 final (90+4m), a passe de Edin Dzeko, que também somou várias oportunidades para marcar.

A duas jornadas do fim, o Inter lidera a Serie A, com 78 pontos, mais um do que o Milan, que ainda joga no domingo em Verona.

Os golos de Lautaro Martínez: