Eliaquim Mangala, um um dos jogadores do Valência que testou positivo pelo novo coronavírus, recordou, em entrevista ao L'Equipe, o momento em que soube que estava infetado.

«Na sexta-feira passada fizemos uns testes no clube. Foram simples, através do nariz. Não tinha sintomas, sentia-me como sempre. Por isso, quando o médico me disse, no domingo de manhã, que tinha testado positivo fiquei em estado de choque. No início pensei que era uma brincadeira. Mas quando me informaram das medidas de confinamento, de 15 dias e que tinha de afastar-me dos meus filhos, percebi que não era brincadeira», disse o ex-jogador do FC Porto.

Ao todo, 35 por cento do plantel da equipa espanhola teve resultados positivos. Estão agora isolados, a maioria deles sem apresentar sintomas.

Mangala disse como tem passado os últimos dias: como tem protegido os familiares e como procura manter a forma para um regresso aos relvados que está ainda longe. «Tenho a sorte de ter uma casa na qual posso estar isolado da minha família. Eu estou num piso e a minha família está no de cima. Evitamos ao máximo cruzar-nos. Não tenho sintomas e consigo treinar, fazer ginástica. Deram-nos um programa físico. Com uma máscara, saio para o jardim de casa para continuar a treinar-me. E depois vejo documentários, filmes, jogo consola, vejo Netflix e também leio», concluiu.